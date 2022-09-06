Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 7 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами кратковременные дожди, северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем 20-23° тепла. В Баку ночью 16-18° тепла, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди, в горных и предгорных районах интенсивные, град. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 20-24° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 8-13° тепла.