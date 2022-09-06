Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы АР, передает Day.Az.

3 сентября около 14:00 на территории заставы погранотряда "Гейтепе" близ села Буравар Ярдымлинского района пограннаряд заметил признаки нарушения государственной границы из ИРИ в направлении АР.

Служебную территорию оцепили, был проведен осмотр пограничной полосы, в ходе которого пограничники обнаружили следы двух человек. Местные правоохранительные органы были проинформированы об этом, начались поиски нарушителей.

В результате проведенных мероприятий в ущелье на приграничной территории были обнаружены два пакета с более чем 20 кг марихуаны и 710 таблетками метадона.

Совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел пограничники задержали и нарушителей - жителей села Зевин Ярдымлинского района Эльмира Мамишова (1992 г.р.) и Заура Бейбудова (1980 г.р.).

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.