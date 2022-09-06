Избрана мера пресечения бывшему заместителю главы ИВ, применившей насилие в отношении школьницы

В Лянкяране начался судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Расили Арифгызы, обвиняемого в применении насилия в отношении школьницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на подготовительном заседании в Лянкяранском районном суде под председательством судьи Рашада Мамедова состоялись предварительные слушания по делу.

В процессе было объявлено, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гособвинитель заявил, что оснований для изменения избранной меры пресечения нет, и попросил назначить дело на рассмотрение.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Рассмотрение назначено на 12 сентября.