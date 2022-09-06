https://news.day.az/society/1493229.html Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край - ФОТО
Еще одна группа уроженцев села Агалы готовится к возвращению в родной край - ФОТО
Продолжается процесс возвращения населения в село Агалы Зангиланского района. Завтра в родное село отправится еще одна группа жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, семьи с большим энтузиазмом готовятся к отъезду.
Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и армии страны за освобождение родных земель, а также за условия, созданные сегодня там, почтили память шехидов и пожелали выздоровления ветеранам.
Представляем вниманию кадры подготовки жителей к возвращению в село Агалы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре