Разрабатывается программа восстановления лесов, пострадавших от пожаров

Подготавливается специальная программа и определяются основные направления реализации лесовосстановительных мероприятий на территориях, пострадавших от пожаров в период осенней посадки деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник Службы развития лесного хозяйства Халыгверди Гусейнов сказал, что в программе будут классифицированы районы, пострадавшие от пожара, будут определены общее направление восстановительных работ и отражены работы, которые предстоит выполнить.

"В рамках программы на первом этапе планируется очистить пострадавшие от пожара территории и подготовить их к лесовосстановлению, провести вспашку, рытье канав, по возможности построить арыки, затем посадить лесные деревья, соответствующие климатическим условиям каждого региона, и посеять семена", - сказал он.