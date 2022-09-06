Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 492 случая заражения коронавирусом, 556 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Шесть пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 816 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 802 951 человек вылечился, 9 831 скончались, число активных больных - 3 305.

За прошедшие сутки проведено 4 487 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 176 524 тестов.