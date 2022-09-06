https://news.day.az/society/1493287.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 492 случая заражения коронавирусом, 556 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Шесть пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 816 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 802 951 человек вылечился, 9 831 скончались, число активных больных - 3 305.
За прошедшие сутки проведено 4 487 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 176 524 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре