Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 544 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 375, вторую дозу получил 231 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 803, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 135 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 866 887, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 375 279, вторую дозу получили 4 864 035 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 367 780, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 259 793 человека.