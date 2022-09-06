https://news.day.az/society/1493300.html В Азербайджане утверждены критерии статуса срочности лечения методом трансплантации донорских органов
В Азербайджане утверждены критерии статуса срочности лечения методом трансплантации донорских органов
В Азербайджане утверждены "Критерии статуса срочности необходимости лечения методом трансплантации донорских органов" и "Перечень заболеваний, представляющих угрозу для здоровья реципиента".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пояснении к постановлению №342 Кабинета министров говорится, что тем самым определены критерии статуса срочности необходимости лечения методом трансплантации легких, сердца, печени, почек в отношении лиц в возрасте до 18 лет и старше. В связи с трансплантацией других органов эти критерии не установлены.
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