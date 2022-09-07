Продолжается переселение в село Агалы Зангильского района

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенное на основании концепции "Умное село".

Как передает Day.Az, 7 сентября из городка "Зангилан", расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, в Агалы была отправлена очередная группа граждан.

Как сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, еще 63 человека - 12 семей навсегда поселятся в предоставленных им домах в новопостроенном поселке с самой современной инфраструктурой. Переселяемые семьи в основном отбирались из числа проживающих в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях, при этом учитывались размеры жилых площадей, предоставляемых для переселения. Среди переселенных лиц есть жители каждой из 1-й, 2-й и 3-й сел Агалы.

Согласно действующему законодательству, вынужденные переселенцы смогут воспользоваться мерами социальной защиты, предоставляемыми государством, в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства.

Переселение в село Агалы будет продолжено в последовательной форме на основе с графиком сдачи новых жилых площадей Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.