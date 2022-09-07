Сильный пожар в доме в Масаллы - есть погибшие - ФОТО
В селе Гусейнгаджили Масаллинского района произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента погибли 3 человека.
Погибшие - женщина и двое ее несовершеннолетних детей.
Пожар произошел в доме площадью 300 квадратных метров, принадлежащем Кальбиеву Алиму Ибад оглы, 1951 года рождения.
Пожар начался на 1-м этаже 2-этажного дома.
В результате погибли мать Кальбиева Гюльназ, 1984 года рождения и дети - Кальбизаде Эльбрус Эльмар оглы, 2012 года рождения и Кальбизаде Эльгиз Эльмар оглы, 2011 года рождения.
На место происшествия были привлечены 3 техники и живая сила Масаллинской районной пожарной охраны и 1 техника Гейтепинской пожарной охраны.
Сгорела часть дома площадью 200 квадратных метров.
По предварительной версии, пожар произошел от свечи.
Так как свет в селе погас, жители дома зажгли свечу, затем легли спать, оставив ее без присмотра.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники районных правоохранительных органов.
Точные причины возникновения пожара выясняются.
Помимо сгоревших во время пожара в Масаллы, есть еще и пострадавшие.
Во время пожара два человека получили ожоги различной степени тяжести.
Они были помещены в Масаллинскую центральную районную больницу.
Пострадавшие - Нармина Керим гызы Калбиева, 1959 года рождения и гражданин России Исмаил Сулейман оглы Аббасов, 1991 года рождения.
Помимо ожогов, Аббасов еще и получил травмы различной степени тяжести, когда спрыгнул со второго этажа горевшего дома.
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