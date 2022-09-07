https://news.day.az/society/1493367.html В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил 5-летнего ребенка
В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил 5-летнего ребенка
В Джалилабадском районе 5-летний ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла 5 сентября около 14:00 в селе Мусалы.
Автомобиль марки "ВАЗ-21063", управляемый Рабилем Аменовым (1967 г.р.), сбил переходившего дорогу Джейхуна Фараджли (2017 г.р.).
Ребенок был госпитализирован в больницу, где позже скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
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