В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил 5-летнего ребенка

В Джалилабадском районе 5-летний ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла 5 сентября около 14:00 в селе Мусалы.

Автомобиль марки "ВАЗ-21063", управляемый Рабилем Аменовым (1967 г.р.), сбил переходившего дорогу Джейхуна Фараджли (2017 г.р.).

Ребенок был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.