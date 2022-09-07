Отстранены от должностей 11 директоров бакинских школ

Отстранены от должностей 11 директоров и 56 заместителей директоров бакинских школ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Она отметила, что к дисциплинарной ответственности привлечены 44 директора школ, 15 заместителей директоров.

"33 директорам и 10 заместителям директоров были сделаны предупреждения за недостатки в работе", - добавила Велиева.