https://news.day.az/society/1493447.html На выпускных экзаменах IX классов наблюдалось отставание по двум предметам - Управление образования Баку
На выпускных экзаменах IX классов наблюдалось отставание по двум предметам - Управление образования Баку
По результатам выпускных экзаменов IX классов наблюдалось отставание по математике и иностранному языку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции работников образования в Баку.
Она отметила низкий уровень результатов экзаменов в школах четырех районов города.
"Это Сабунчинский, Гарадагский, Хазарский и Пираллахинский районы. В новом учебном году мы сосредоточим основное внимание на школах в этих районах", - сказала Велиева.
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