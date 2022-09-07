В большинстве рек Азербайджана повысился уровень воды

В результате ливней повысился уровень воды в большинстве рек Азербайджана.

Как сообщил Trend директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев, по сравнению с наблюдавшимся недавно периодом маловодья уровень воды в реках Большого Кавказа повысился на 77 процентов, Малого Кавказа - на 70 процентов, а в реках Лянкяран-Астаринского региона - на 200 процентов, передает Day.A.

"В результате дождей в соседних странах также наблюдалось повышение водности транзитных рек. Так, в пункте Кура-Гырагкесемен водность увеличилась на 39 процентов, а в пункте Ганых-Джалаир - на 21 процент", - сказал он.

Вердиев отметил, что 6 и 7 сентября наблюдались кратковременные сели в пункте Талачай-Загатала и 7 сентября - в пункте Балакенчай-Балакен.