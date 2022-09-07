https://news.day.az/society/1493462.html Сколько человек воспользуются образовательными кредитами в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько человек воспользуются образовательными кредитами в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Прогнозируется, что более 10 тысяч граждан воспользуются студенческими кредитами в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования города Баку.
Также министр коснулся создания Фонда развития образования.
"Это позволило обеспечить гибкость в финансовой сфере. Посредством этого фонда мы начнем с текущего года реализацию различных крупных проектов", - добавил Амруллаев.
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