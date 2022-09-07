https://news.day.az/society/1493463.html Эмин Амруллаев о результатах сертификации учителей в Азербайджане
Эмин Амруллаев о результатах сертификации учителей в Азербайджане
В целом 78 процентов учителей успешно прошли сертификацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования города Баку.
Он отметил, что 2 978 учителей продемонстрировали высокие результаты на первом этапе сертификации.
"1 530 учителей набрали 21-29 баллов. Им будет оказана поддержка, они пройдут курсы повышения квалификации в течение одного года", - сказал Амруллаев.
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