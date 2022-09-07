Активизации оползневых процессов на территории Азербайджана не наблюдается
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После дождей в последние дни активизации процессов в оползневых зонах в Азербайджане не наблюдается.

Об этом сообщил Day.Az начальник Национальной геологоразведочной службы Али Алиев.