https://news.day.az/society/1493468.html Активизации оползневых процессов на территории Азербайджана не наблюдается - геослужба
Активизации оползневых процессов на территории Азербайджана не наблюдается - геослужба
После дождей в последние дни активизации процессов в оползневых зонах в Азербайджане не наблюдается.
Об этом сообщил Day.Az начальник Национальной геологоразведочной службы Али Алиев.
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