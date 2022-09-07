https://news.day.az/society/1493540.html В село Агалы прибыла очередная группа жителей - ФОТО
В село Агалы прибыла очередная группа жителей - ФОТО
Продолжается возвращение в село Агалы Зангиланского района, отстроенное на основе концепции "Умное село". 7 сентября из городка "Зангилан" в селе Масазыр Абшеронского района в Агалы отправилась очередная группа граждан - 12 семей, состоящих из 63 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время они уже находятся в селе и размещаются в своих домах.
Отметим, что переселение в село Агалы будет последовательно продолжаться на основе графика предоставления новых жилых площадей Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
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