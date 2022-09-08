В Гяндже столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавший

В Гяндже произошла тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице 28 мая.

Столкнулись легковые автомобили марки "Опель" и "ВАЗ - 2107".

В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.