https://news.day.az/society/1493637.html В Гяндже столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавший
В Гяндже столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавший
В Гяндже произошла тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице 28 мая.
Столкнулись легковые автомобили марки "Опель" и "ВАЗ - 2107".
В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.
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