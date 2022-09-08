https://news.day.az/society/1493698.html Поножовщина в Баку - есть пострадавший
Поножовщина в Баку - есть пострадавший
В Гарадагском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Гобустан.
Так, Мамедов Эльнур Эльхан оглу 1992 (г.р.) получил ножевые ранения в ходе массовой драки.
Пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр в тяжелом состоянии.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре