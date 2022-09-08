Поножовщина в Баку
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В Гарадагском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Гобустан.

Так, Мамедов Эльнур Эльхан оглу 1992 (г.р.) получил ножевые ранения в ходе массовой драки.

Пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр в тяжелом состоянии.

Ведется расследование.