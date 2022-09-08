В Азербайджане будут вакцинировать от оспы обезьян?

Вслед за Турцией и Грузией заражение вирусом оспы обезьян зафиксировано также в Иране. Может ли быть проведена вакцинация в качестве противодействия против распространения этого вируса в Азербайджане?

Как сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в министерстве здравоохранения Азербайджана, вакцинация против вируса оспы обезьян в Азербайджане не предусмотрена, передает Day.Az.

Напомним, что министерство здравоохранения Азербайджана обратилось во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за получением тестов для диагностики данного заболевания. В результате в страну были доставлены и переданы в Центр контроля за особо опасными инфекциями при министерстве здравоохранения 3 тысячи диагностических тестов.