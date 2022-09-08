Сколько детей будет учиться в школе зангиланского села Агалы?

Для обучения в средней школе села Агалы Зангиланского района прошел регистрацию 61 ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев в ходе выступления на тренинг-семинаре на тему диалога в сферах медиа и образования.

"5 сентября спустя почти 30 лет на наших освобожденных от оккупации территориях прозвенит первый школьный звонок", - сказал Алиев.

Также, по его словам, планируется прием в детсад 18 детей.

Предусматривается поэтапное открытие дошкольных образовательных учреждений и на других освобожденных от оккупации территориях, сказал завотделом министерства.