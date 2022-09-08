Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны кратковременные дожди, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами ожидаются грозовые дожди. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28, в горах ночью - 4-9, днем - 11-16 градусов тепла.