В Баку украли велосипед стоимостью более 8 000 манатов

В Хатаинском районе Баку украли дорогостоящий велосипед.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 37-й отдел полиции Хатаинского РУП поступило заявление о краже велосипеда стоимостью 8 500 манатов из подъезда одного из домов на улице С.Везирова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Баку Этигад Ашрафов, подозреваемый в совершении кражи и ранее судимый за аналогичное преступление.

Следствием установлено, что в разное время с велопарковки и из подъездов двух домов в Сабаильском районе столицы он украл еще три велосипеда на сумму более 2 000 манатов.

Ведется расследование.