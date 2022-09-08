https://news.day.az/society/1493826.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за сентябрь.
Как сообщили Day.Az в министерстве, граждане могут получить эти выплаты в банкоматах соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, получающих их на льготных условиях.
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