Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за сентябрь.

Как сообщили Day.Az в министерстве, граждане могут получить эти выплаты в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, получающих их на льготных условиях.