Восхитительно сладкий и пряный аромат восточной еды определенно вызывает желание поужинать. А бутылка вина сделает его еще лучше - но трудно ли подобрать пару? Из-за множества сложных вкусов, включая сладкий, острый, кислый, горький и соленый, вы можете подумать, что восточную еду трудно сочетать с вином. Ощутите эти вкусы в сочетании со специально подобранными винами от Savalan в отеле Fairmont Baku и раскройте тайны вкусов востока. Участвуя в этом культовом ужине, вы получите шанс проверить свои знания о вине и выиграть приз от "Savalan" под аккомпанемент восточных мелодий в живом исполнении.

Необходимо предварительное бронирование.

Дата: 15 сентября, четверг

Время: 19:00

Место: ресторан le Bistro в отеле Fairmont Baku Flame Towers.

Телефон: +994 55 455 19 19.