https://news.day.az/society/1493843.html Сколько вакантных мест для учителей в школах Азербайджана?
Сколько вакантных мест для учителей в школах Азербайджана?
В школах Азербайджана более 3 тысяч вакантных мест для учителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на тренинге-семинаре директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.
По его словам, незанятые вакансии имеются в школах отдаленных районов и с меньшим количеством учебных часов.
Исмаилбейли добавил, что в этом году количество принятых на работу учителей как по срочным, так и бессрочным контрактам составляет около 6 тысяч человек.
"В течение года будет осуществляться прием на работу по срочному контракту на вакантные места", - сказал он.
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