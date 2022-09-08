Назначен исполнительный директор TƏBİB
8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на заседании был рассмотрен вопрос о назначении на должность исполнительного директора Объединения в соответствии с пунктом 3.3 указа №418 Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер, связанных с обеспечением применения обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года.
Решением Наблюдательного совета Вугар Джаваншир оглу Гурбанов, исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB с 13 сентября 2021 года, назначен исполнительным директором Объединения.
Вугар Гурбанов - выпускник Азербайджанского медицинского университета. Много лет работал врачом-невропатологом, а также был руководителем департамента медицинских претензий Государственного агентства по ОМС.
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