К сведению поступающих на вакантные плановые места в вузах и колледжах
Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в вузах и колледжах на базе полного среднего образования (11-летнее).
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
С результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Для участия в конкурсе по заполнению вакантных плановых мест в вузах и колледжах на базе полного (11-летнего) среднего образования выбрали специальности 13 853 человека. В результате на вакантные плановые места в вузах приняты 628 человек (в том числе 287 суббакалавров), а в колледжи - 11 846 человек.
По результатам приема в колледжи плановые места заполнены на 94,99 процента. В общей сложности осталось 625 (5,01%) вакантных мест.
Результаты приема в колледжи на базе 11-летнего образования:
|План приема
|Приняты
|Прием, в процентах
|
Количество вакантных мест
|Азербайджанский сектор
|Русский сектор
|Всего
|
Специальности, по которым не требуется экзамен по особым способностям
|11710
|10795
|476
|11271
|96.25
|439 (3.75)
|Специальности, по которым требуется экзамен по особым способностям
|761
|563
|12
|575
|75.56
|186 (24.44)
|Всего
|12471
|11358
|488
|11846
|94.99
|625 (5.01)
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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