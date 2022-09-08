Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 326 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 342, вторую дозу получили 181, бустерную дозу - 692 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 111 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 869 566, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 375 998, вторую дозу получили 4 864 394, бустерную дозу - 3 369 143 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 260 031 человек.