https://news.day.az/society/1493996.html В Баку 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
В Баку 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
В Баку 18-летний парень совершил ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел на проспекте Бабека.
Анар Заманов, 2004 г.р., сбил управляемым автомобилем "Honda CİVİC" Эльмара Эйюбова, 2002 г.р., который переходил дорогу. От полученных травм он скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
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