https://news.day.az/society/1494052.html На Абшероне трагически погиб рабочий
На Абшероне трагически погиб рабочий
В Абшеронском районе трагически погиб рабочий.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что 8 сентября около 18:00 в районную прокуратуру поступила информация о гибели Эльшада Мамедова 1959 года рождения в селе Фатмаи Абшеронского района.
Следствием было установлено, что Э.Мамедов упал с высоты при выполнении штукатурных работ в частном доме, расположенном в указанном селе, и скончался от полученных травм.
По факту в прокуратуре Абшеронского района ведется расследование.
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