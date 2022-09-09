На Абшероне трагически погиб рабочий

В Абшеронском районе трагически погиб рабочий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что 8 сентября около 18:00 в районную прокуратуру поступила информация о гибели Эльшада Мамедова 1959 года рождения в селе Фатмаи Абшеронского района.

Следствием было установлено, что Э.Мамедов упал с высоты при выполнении штукатурных работ в частном доме, расположенном в указанном селе, и скончался от полученных травм.

По факту в прокуратуре Абшеронского района ведется расследование.