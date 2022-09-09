Сколько инвалидов войны получили единовременную выплату?

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило 113 тысяч социальных выплат 101 тыс. человек, состоящим из членов семей шехидов и ветеранов войны, по государственному обязательному личному страхованию было выплачено около 2 тысяч страховых выплат.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках новой программы социальной поддержки лиц, имеющих инвалидность в результате травм, полученных во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, и наследников умерших лиц, единовременной выплатой обеспечено более 14 тысяч человек.

С начала 2021 года пенсии шехидов членов семей, инвалидов войны, национальных героев, а с начала 2022 года социальные пособия увеличены в среднем на 60%.

Более 13 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны вовлечены в программы активной занятости, в том числе до 8 тыс. человек - в программу самозанятости.

В общей сложности пакет социальной поддержки членов семей шехидов, участников войны охватил 117 тыс. человек, им было оказано 232 тыс. услуг социальной поддержки.