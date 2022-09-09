Житель Баку проглотил ножницы

В Баку прооперирован гражданин, проглотивший посторонний предмет (ножницы).

Как передает Day.Az, об этом "Qafqazinfo" сообщили в Медицинском центре Нариманова.

Так, гражданин, проглотивший инородное тело (ножницы), был доставлен в Медицинский центр Нариманова машиной скорой помощи из другого медицинского учреждения 06.09.2022 около 22:10. Больной обследован в медицинском учреждении. В результате компьютерно-томографического (КТ) и рентгенологического исследований в проксимальном отделе пищевода были обнаружены ножницы, в связи с чем больной был срочно доставлен на операцию и инородное тело было удалено из полости рта.

Больной в течение суток остался под наблюдением врача в отделении реанимации. Позже он был переведён в палату. В настоящее время продолжается соответствующее лечение.

Состояние больного оценивается как средней тяжести.