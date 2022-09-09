Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 10 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных местах возможен дождь, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-20° тепла, днем 23-27° тепла. В Баку ночью 18-20° тепла, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются грозовые дожди, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.