Арестован автохулиган, скрывшийся с места происшествия

МВД сделало заявление в связи с информацией о том, что в Исмайыллы сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) угрожали ножом, передает Day.Az.

Начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сообщил, что вчера на ряде новостных сайтов появилась не отражающая реальность информация о том, что водитель, совершивший автохулиганство, при попытке задержания скрылся с места происшествия, угрожая сотрудникам полиции ножом.

"Для уточнения хочу отметить, что 30 августа сотрудники ДПС Исмайыллинского РОП около 02:00 установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21011 без государственных регистрационных знаков совершил автохулиганство. Несмотря на требование правоохранителей остановиться, водитель скрылся с места происшествия. Было установлено, что им является дважды судимый местный житель Эльшан Гурбанов. Он был задержан и доставлен в отделение полиции", - сказал представитель МВД.

В отношении Э.Гурбанова был составлен протокол по статье 535.1 (неповиновение законному требованию полиции) Кодекса об административных проступках АР.

Решением суда он был арестован на 25 суток.