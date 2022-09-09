В Баку проводится учебный курс НАТО

В Баку в рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" проводится "Средний и продвинутый курс по постквантовой криптографии" для соответствующих представителей министерства обороны и других государственных структур, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе курса участникам предоставляются брифинги на различные темы, проводятся тематические дебаты, а также выполняются практические групповые занятия.