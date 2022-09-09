https://news.day.az/society/1494111.html Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще двух инвалидов войны - ФОТО
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операции еще двух инвалидов войны - ФОТО
Продолжается работа по покрытию расходов на лечение и психологическую поддержку ветеранов Отечественной войны. Расходы на операции инвалидов войны Алиева Джейхуна Мешди оглу и Сафарова Шахина Шамседдин оглу покрыты фондом YAŞAT.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Отмечено, что подробную информацию о проделанной фондом работе можно получить в разделе "Отчеты" на официальном сайте фонда YAŞAT (https://yashat.gov.az/report/tableau).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре