Тяжелое ДТП в Джалилабаде

В селе Узунтепе Джалилабадского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легкового автомобиля марки "Mercedes" с эвакуатором, перевозившим грузовик "КамАЗ", погибли и пострадали находившиеся в легковом автомобиле члены одной семьи, жители Масаллинского района. В результате аварии погибли Талыбова Зумруд Алибей гызы (1954 г.р.) и Талыбов Меджид Аббасгулу оглу (1952 г.р.), пострадали Талыбова Вюсаля (1992 г.р.), Талыбов Меджид Рамиз оглу (2010 г.р.) и Талыбов Юсиф Рамиз оглу (2008 г.р.).

Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу (ЦРБ).

По факту проводится расследование.