https://news.day.az/society/1494155.html В этом районе Баку не будет воды
В этом районе Баку не будет воды
В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут введены ограничения на подачу питьевой воды в Низаминский район Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азерсу".
"Азерсу" извиняется перед абонентами за причиняемые неудобства.
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