В этом районе Баку не будет воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут введены ограничения на подачу питьевой воды в Низаминский район Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азерсу".

"Азерсу" извиняется перед абонентами за причиняемые неудобства.