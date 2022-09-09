https://news.day.az/society/1494170.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 337 случаев заражения коронавирусом, 442 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Скончались 6 человек.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 804 557 человек вылечились, 9 849 скончались, число активных больных - 2 916.
За прошедшие сутки проведено 3 159 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 187 798 тестов.
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