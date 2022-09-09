В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 337 случаев заражения коронавирусом, 442 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Скончались 6 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 804 557 человек вылечились, 9 849 скончались, число активных больных - 2 916.

За прошедшие сутки проведено 3 159 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 187 798 тестов.