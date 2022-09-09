Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1356 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 337, вторую дозу получили 173 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 704, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 142 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 870 922, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 376 335, вторую дозу получили 4 864 567 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 369 847, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 260 173 человека.