В Барде выявлены случаи заболевания сибирской язвой

1 сентября на основании информации, полученной от жителя села Пиядалар Бардинского района, специальная группа, в состав которой вошли сотрудники ИВ Бардинского района, Центра по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения и Бардинского филиала Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, Бардинской центральной районной больницы, Управления ветеринарии, Агентства продовольственной безопасности, работники муниципалитета села Пиядалар и сотрудники районного отдела полиции, провели мониторинг на территории села.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, в ходе мониторинга у 6 жителей села были выявлены на руках и предплечьях раны, характерные для сибирской язвы.

По рекомендации врача-специалиста инфекционного отделения Бардинской ЦРБ при районной центральной больницы при TƏBİB эти лица были госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ. Образцы, взятые у пациентов для лабораторного исследования, были отправлены в Мингячевирский региональный центр по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения. Результаты 3 проб оказались положительными.

Лица с положительными результатами лабораторных анализов находятся на лечении в инфекционном отделении Бардинской ЦРБ.

Их состояние здоровья оценивается как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время пациентов выпишут домой.

Отметим, что источником возбудителя в основном считаются больные животные и земля, в которой захоронены животные, умершие от этого заболевания. Заболевание передается от животных к человеку, но не от человека к человеку.