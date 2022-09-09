Подписан меморандум между учреждениями здравоохранения Азербайджана

В целях повышения возможностей медицинского страхования населения между министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" подписан Меморандум о сотрудничестве, передает Day.Az со ссылкой на минздрав.

Документ подписали министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и председатель Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" Азер Алиев.

В Меморандуме обозначены такие основные цели, как охрана здоровья населения, эффективная организация медицинского обслуживания за счет расширения возможностей медицинского страхования, достижение устойчивого экономического развития в этой сфере, развитие отношений сотрудничества между государственными и частными субъектами страхования. В документе также отражены такие важные вопросы, как укрепление отношений сотрудничества между Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и частными страховыми компаниями, организация информационного обмена и просветительских мероприятий, и других необходимых мер.

Во исполнение пунктов Меморандума, на основании представления Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана" создается Рабочая группа, состоящая из представителей частных страховых компаний.

Рабочей группе поручено изучить проблемы, возникающие при государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения, и предоставить предложения по их решению; организация просветительских тренингов в сфере медицинских услуг, которые охватываются обязательным медицинским страхованием; принятие мер по повышению заинтересованности частных страховых компаний, не охваченных обязательным медицинским страхованием, в предоставлении страховых предложений на медицинские услуги; изучение передовой международной практики в области дополнительного медицинского страхования.