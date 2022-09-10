https://news.day.az/society/1494267.html Кровавый инцидент в Баку, есть пострадавший
Кровавый инцидент в Баку, есть пострадавший
В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Бакиханов.
На улице Сюльх Ханмамедов Акиф Мухаммедалы оглу 1981 года рождения получил многочисленные ножевые ранения со стороны неизвестного лица. Раненый был обнаружен на улице сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции. Его срочно доставили в городскую больницу № 3. Его состояние оценивается как тяжелое.
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