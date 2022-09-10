В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Бакиханов.

На улице Сюльх Ханмамедов Акиф Мухаммедалы оглу 1981 года рождения получил многочисленные ножевые ранения со стороны неизвестного лица. Раненый был обнаружен на улице сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции. Его срочно доставили в городскую больницу № 3. Его состояние оценивается как тяжелое.