https://news.day.az/society/1494328.html В Баку с банковского счета женщины украли 1 200 манатов
В Баку с банковского счета женщины украли 1 200 манатов
В Баку с банковского счета женщины украдено 1 200 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Жительница Агдамского района обратилась в отдел полиции и сообщила, что 6 сентября с ее банковского счета были украдены 1 200 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Гейчай Мушфиг Гасанов, ранее судимый за наркопреступления.
Ведется расследование.
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