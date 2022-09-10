В Баку с банковского счета женщины украли 1 200 манатов

В Баку с банковского счета женщины украдено 1 200 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Жительница Агдамского района обратилась в отдел полиции и сообщила, что 6 сентября с ее банковского счета были украдены 1 200 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Гейчай Мушфиг Гасанов, ранее судимый за наркопреступления.

Ведется расследование.