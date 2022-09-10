В Баку из автомобиля украли 30 000 манатов

В Хатаинском районе Баку из автомобиля украли крупную сумму денег.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в 37-й отдел полиции Хатаинского РУП поступило заявление о краже 30 тысяч манатов из автомобиля Volkswagen.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Баку Хаял Мустафаев, подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый за аналогичное преступление.

Ведется расследование.