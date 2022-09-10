https://news.day.az/society/1494351.html В Баку из автомобиля украли 30 000 манатов
В Баку из автомобиля украли 30 000 манатов
В Хатаинском районе Баку из автомобиля украли крупную сумму денег.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что в 37-й отдел полиции Хатаинского РУП поступило заявление о краже 30 тысяч манатов из автомобиля Volkswagen.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Баку Хаял Мустафаев, подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый за аналогичное преступление.
Ведется расследование.
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