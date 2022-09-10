Какой будет погода в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны дожди, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 23-26, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Ветер порывистый восточный.
Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.
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