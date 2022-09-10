В Баку мужчина задушил соседа веревкой

Стали известны подробности убийства 16-летнего подростка в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, убийство произошло в поселке Бильгя.

Жительница поселка Бикаханым Шейдабекова обратилась в полицию в связи с пропажей без вести сына Гусейнаги Шейдабекова (2006 г.р.), проживающего в одном доме с ней. В 14-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции было начато расследование по факту пропажи без вести 16-летнего подростка.

Следствием было установлено, что Гусейнага Шейдабеков был убит своим соседом Бабеком Гулиевым. Причиной тому стало, то что 16-летний подростк приставал к дочери Бабека Гулиева. Бабек Гулиев затащил 16-летнего подростка к себе домой, избил и нанес ему тяжелые травмы, после чего Бабек Гулиев задушил Гусейнагу Шейдабекова веревкой. После Бабек Гулиев спрятал тело Гусейнаги Шейдабекова во дворе.

Затем он закопал тело Гусейнаги Шейдабекова вблизи одного из каменных карьеров на территории Гарадагского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, преступление было раскрыто, Бабек Гулиев был задержан.