В отношении журналиста Аваза Зейналлы возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о задержании Аваза Зейналлы.