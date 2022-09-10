https://news.day.az/society/1494410.html В отношении журналиста Аваза Зейналлы возбуждено уголовное дело - генпрокуратура
В отношении журналиста Аваза Зейналлы возбуждено уголовное дело - генпрокуратура
В отношении журналиста Аваза Зейналлы возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.
Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о задержании Аваза Зейналлы.
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